"Слишком много эмоций": Зеленский сделал заявление о выборах [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, президент Украины сделал заявление о выборах в стране.
В отличие от некоторых наших соседей, мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - нечисти деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна.
"С другой стороны, у нас всегда слишком много предвыборных эмоций. Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в обществе безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажут: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и ... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", - добавил президент.
В мире немало "демократий" - по самоопределению. Настоящих демократий не так уж и много. Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы - это не важно, тем более местные. Это же не президента избирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или - как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Єтому надо учиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор - только так формируются зрелые и конкурентные общества.
Также президент отдельно отметил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов.
Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями. И помните: мы - свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина - это ты!
Напомним, появились первые данные экзитполов.
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