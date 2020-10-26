Бюллетени "погасили" топором: в Днепре засняли необычное видео [ Редактировать ]
В поселке Аулы Днепропетровской области при помощи топора "погасили" неиспользованные бюллетени. Видео опубликовала Наталья Кобзар в Facebook.
"Только у нас в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени!", - говорится в подписи к видео.
Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.
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