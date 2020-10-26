В поселке Аулы Днепропетровской области при помощи топора "погасили" неиспользованные бюллетени. Видео опубликовала Наталья Кобзар в Facebook.

"Только у нас в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени!", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.