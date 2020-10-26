На Донбасі минулої доби було відносно тихо. Лише один ворожий обстріл на Донецькому напрямку. Окупанти відкрили вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки, минулося без втрат. У штабі ООС повідомили: українські бійці дотримувались умов перемир'я і вогню у відповідь не відкривали. Сьогодні зранку на східному фронті ворожих атак не було.

Руху не бачу ніякого. В останні дні тихо, але чекаємо, що буде після виборів. - Хлопці всі на місці? - Так точно!

За останні дні було лише кілька ворожих обстрілів із легкого озброєння. Наші за наказом мовчать.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Трохи з АГС, трохи з РПЦ, трохи підпалили. На провокації не ведемося, вогонь у відповідь не відкриваємо. Хочуть нас спровокувати, але у них нічого не виходить - ми не ведемося.

Найпідступніша тактика ворога - вже відпрацьована провокація пожежею. Коли вітер йде на українські траншеї, російські найманці підпалюють суху траву.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми вилізли сюди, нагору - тут тушили, вони нас обстріляли з кулемета, нам прийшлося стрибати вниз.

Вогонь підібрався впритул до українських позицій. Ворог це використовував як прикриття своєї атаки. Однак нашим воїнам вдалося швидко загасити пожежу та відновити свої позиції.

Незважаючи на таку пожежну атаку, наші солдати свої укріплення утримали.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Та взагалі б уже зібрались та звалили куди подалі. Ворогу довіряти не можна, тому що перемир'я - але як було до цього, обстріли вже кожен день. Немає довіри до ворога.

Місцевий мешканець що живе в кількох метрах від окопів, Віктор Дмитрович радіє тиші. До того ж військові сусіди допомагають чим можуть.

Віктор Дмитрович, мешканець села Хутір Вільний:

Допомагають, он дров привезли. Говорять: діду, он візьми. Хотілося б щоб було тихо, мирно. Все-таки батьки там.

Після розмови з нашою групою Віктор Дмитрович збирається далі поратися по своєму господарству, де стало трохи спокійніше.