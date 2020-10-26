Цены на газ: когда украинцам ждать повышения [ Редактировать ]
В ближайшие месяцы украинцам стоит ожидать повышения цены на газ. При этом стремительный рост цен могут сдержать значительные запасы газа в хранилищах. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".
В компании отмечают, что рост цен на газ связан с началом отопительного сезона. В ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания.
"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - говорится в сообщении.
По данным "Нафтогаза", цена газа в Европе "буквально за месяц" выросла на 26%. Из-за этого пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.
Напомним, в октябре цена газа для производителей тепловой энергии составит 5 374,10 гривны за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре.
Ранее сообщалось, что Украина начала использование резервного газа.
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