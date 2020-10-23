В подземных газохранилищах уменьшились объемы газа на 17,57 миллионов кубометров и составляют 28 410,14 млн. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Для отопительного сезона использовали 12,02 миллиона кубометров запасов голубого топлива, а закачка газа обратно - не производилась.

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