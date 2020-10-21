Відкритому ринку газу майже 4 місяці. Нагадаємо, ціни у вільне плавання відпустили на початку серпня - усе для конкуренції між постачальниками. За задумом, запуск ринку мав на меті і здешевшення палива, бо чим більше вибір - тим менше ціна.

Та як виявилося, все не так просто. Тож, чи чекати споживачам на зменшення ціни? І чи потрібен взагалі ринок газу для українських споживачів?

Відкритий, вільний... але чи потрібний?

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

На самом деле, воспользовались такой возможностью далеко не большое количестве потребителей. Речь идет о десятках тысяч потребителей.

При тому що офіційно в країні майже 12 з половиною мільйонів побутових споживачів. За оцінками експертів, трохи більше 2 тисяч - змінили постачальника. Але чому так мало? Як працює ринок, і головне - чи знизить ціну газу реформа ринку?

Ось це за газ платіжки в мене, а це напевно за доставку.

Пані Георгіна показує нам свої платіжки. Зізнається, економить - як може. Опалення, приміром, працює тільки в одній кімнаті. Розрахунки та показники лічильників жінка залишала у відділенні газзбутів. Та коронавірус вніс свої корективи.

Георгіна Слюсарчук, пенсіонерка:

Платіжки не приходять, я оце іду до внучки. Внучка зробила там персональний кабінет і вона мені проплачує. Зручніше, але як би я сама. А пальці трясуться, бо вже роки, думаю: десь не туди пальцем тикнула, не туди пішло - і шукай вітру в полі.

І це - перший аргумент, чому споживачі не хочуть змінювати постачальника. Бо й електронна платформа є, і особистий кабінет, а ще (це головний аргумент) усе перевірено часом.

Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз збут":

Это связано и с обеспечением возможности получать услуги онлайн-офлайн по платежам за природный газ. Мы имеем расширенный перечень банков, с которыми заключены договора. По приему платежей. Наше предприятие предоставляет услугу по доставке природного газа более чем 970 тысячам клиентам. За период с момента отмены ПСО, за два месяца, нам обратилось 74 наших клиента с тем, чтобы сменить поставщика природного газа.

Чому ж українці не квапиться змінювати постачальника газу? За даними опитування Асоціації постачальників, більшість споживачів вважають, що з відкриттям ринку для них нічого не зміниться. Інших або все влаштовує в роботі постачальника, або вони не впевнені у надійності нових учасників ринку. Деякі просто не знають, як це зробити.

Які ж "переваги" отримали люди за перші два з половиною місяці роботи нового ринку газу? Перше: посилилася конкуренція - на ринок вийшли 5 нових компаній. По друге, з'явилися нові тарифні пропозиції від постачальників. Наприклад, купити газ на зимку за літньою ціною. Третє - українці отримали "ринкові" ціни. За перші два місяці газ подорожчав майже вдвічі. Тож, доводиться економити.

Георгіна Слюсарчук, пенсіонерка:

Надіюсь, що зараз буде ще +20, і не включала би. Взагалі котел ще. Взагалі економлю. У мене включено і в туалеті, і ванна, і друга кімната, і зала. Стараюсь.

Як і більшість українців. Зробити ресурс більш доступним міг би прозорий продаж українського газу, що видобувається державними компаніями на енергетичній біржі.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

"Укргаздобыча" получает порядка 2800 гривен за тысячу кубов. "Нефтегаз", в ноябре месяце, при сохранении существующих тенденции будет этим газом торговать по цене примерно 7000-7500 за тысячу кубических метров, получая очень неплохую маржу. Иные операторы этого рынка, трейдеры просто не имеют доступа к этому ресурсу.

Утім, в групі "Нафтогаз" поки не поспішають продавати державний газ на біржі. Тож пані Георгіні доведеться економити на опаленні і цієї зими.