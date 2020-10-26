Скандал у Катарі: пасижирок авіарейсу примусово оглянув гінеколог [ Редактировать ]
Міжнародний скандал у Катарі. Пасажирок рейсу до Сіднея примусили пройти огляд у гінеколога. Усе через немовля, яке знайшли у вбиральні аеропорту.
Одна з жінок розповіла виданню Ґардіан, що після посадки її та ще 12 дівчат різного віку примусово оглянули - чи не народив хтось із них нещодавно.
Публічна заява однієї з пасажирок спричинила резонанс. Керівництво летовища виправдовується, мовляв, на пасажирок рейсу до Сіднея впала перша підозра, оскільки вони були найближче до вбиральні. В уряді Катару не реагують, а ось австралійська влада передала свідчення жінок місцевій поліції і вимагає пояснень.
Меріс Пейн, міністр закордонних справ Австралії:
Це надзвичайно образлива, шокуюча ситуація. Ми дуже чітко висловили свою позицію владі Катару. Поліція все ще допитує учасників події. Викликає стурбованість питання згоди жінок на цей огляд. З ними зараз контактують представники влади, зокрема медики, їм надають усю необхідну допомогу.
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