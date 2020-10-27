Японія припинить забруднювати атмосферу викидами вуглекислого газу вже до 2050 року. Про це заявив прем'єр-міністр Йошіхіде Суґа. Як саме країна, яка залежить від вугілля, стане вуглецево-нейтральною - голова уряду не пояснив. Зазначив лише, що вся справа в інноваціях. Раніше керівництво Японії заявляло, що зможе досягти такої амбітної мети лише в другій половині 21 століття.

Йошіхіде Суґа, прем'єр-міністр Японії: