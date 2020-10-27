У Японії планують припинити викиди вуглекислого газу у атмосферу [ Редактировать ]
Японія припинить забруднювати атмосферу викидами вуглекислого газу вже до 2050 року. Про це заявив прем'єр-міністр Йошіхіде Суґа. Як саме країна, яка залежить від вугілля, стане вуглецево-нейтральною - голова уряду не пояснив. Зазначив лише, що вся справа в інноваціях. Раніше керівництво Японії заявляло, що зможе досягти такої амбітної мети лише в другій половині 21 століття.
Йошіхіде Суґа, прем'єр-міністр Японії:
Наша мета: за 30 річний термін стати повністю декарбонізованим суспільством. Вже до 2050 року ми зменшимо до нуля кількість вуглекислого газу, який Японія викидає в атмосферу, тобто станемо вуглецево-нейтральною країною. Ключем для втілення цієї мети може бути лише запровадження інновацій.
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