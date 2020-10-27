В Киеве по состоянию на 27 октября зафиксировали еще 525 случая коронавируса. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

При этом 7 киевлян скончались (всего - 706), а выздоровели 176 (всего - 11 925). Общее число выявленных в Киеве случаев COVID-19 достигло 34 887.

Накануне заболели:

301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет,

190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,

14 девочек от семи месяцев до 17 лет,

20 мальчиков от двух до 17 лет.

17 медиков.

В то же время госпитализировали 88 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92 и 91 случай в Оболонском районе.

Напомним, по состоянию на 27 октября на территории Украины зарегистрировали 6 677 случаев коронавирусной инфекции.