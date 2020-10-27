Кличко рассказал о больных коронавирусом в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве по состоянию на 27 октября зафиксировали еще 525 случая коронавируса. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
При этом 7 киевлян скончались (всего - 706), а выздоровели 176 (всего - 11 925). Общее число выявленных в Киеве случаев COVID-19 достигло 34 887.
Накануне заболели:
- 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет,
- 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,
- 14 девочек от семи месяцев до 17 лет,
- 20 мальчиков от двух до 17 лет.
- 17 медиков.
В то же время госпитализировали 88 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92 и 91 случай в Оболонском районе.
Напомним, по состоянию на 27 октября на территории Украины зарегистрировали 6 677 случаев коронавирусной инфекции.
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