В Украине "активизировалось" новое карантинное зонирование [ Редактировать ]
На территории Украины вступили в силу новые карантинные зоны. В "красную зону" вошли 11 областных центров. Соответствующее решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.
Изменения карантинного зонирования были приняты 23 октября
Отмечается, что в "красную зону" попали:
Города: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
Учреждения среднего и высшего образования работать в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также открылись заведения общественного питания.
"Оранжевая зона"
Туда вошли города: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.
Запретили работу всех заведений общественного питания в ночное время, спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров. Также закрылась работа хостелов и турбаз, кроме гостинниц.
"Желтая зона"
Города: Бровары и Кропивницкий.
Запрещено посещение учреждений социальной защиты, где есть пожилые люди, проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек и работу заведений общественного питания в ночное время.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгальне видит возможности тотального карантина в Украине.
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