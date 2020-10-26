На территории Украины вступили в силу новые карантинные зоны. В "красную зону" вошли 11 областных центров. Соответствующее решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.

Изменения карантинного зонирования были приняты 23 октября

Отмечается, что в "красную зону" попали:

Города: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Учреждения среднего и высшего образования работать в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также открылись заведения общественного питания.

"Оранжевая зона"

Туда вошли города: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.

Запретили работу всех заведений общественного питания в ночное время, спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров. Также закрылась работа хостелов и турбаз, кроме гостинниц.

"Желтая зона"

Города: Бровары и Кропивницкий.

Запрещено посещение учреждений социальной защиты, где есть пожилые люди, проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек и работу заведений общественного питания в ночное время.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгальне видит возможности тотального карантина в Украине.