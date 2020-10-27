Города Украины могут остаться без отопления: кто в зоне риска [ Редактировать ]
Этой зимой 32 города Украины могут остаться без отопления. Это связано с задолженностями местных производителей теплоэнергии перед "Нафтогазом". Об этом сообщает "Униан".
По словам руководителя ОСМД Троещинского района города Киева Сергея Давыденко, в Киеве ежегодно включают отопление с задержками.
В микрорайоне Троещина отопление отсутствует почти во всех многоэтажках. Сейчас отопление не включили в 32 городах Украины.
Кто в зоне риска
Наиболее сложная ситуация на Харьковщине, Днепропетровщине и Донетчине, под угрозой Алешки, Шостка и Переяслав-Хмельницкий.
Ранее мы писали о том, что депутат назвал главную угрозу для энергетической системы.
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