Отопление может не появится в 32 городах / Фото: Pixabay

Этой зимой 32 города Украины могут остаться без отопления. Это связано с задолженностями местных производителей теплоэнергии перед "Нафтогазом". Об этом сообщает "Униан".

По словам руководителя ОСМД Троещинского района города Киева Сергея Давыденко, в Киеве ежегодно включают отопление с задержками.

В микрорайоне Троещина отопление отсутствует почти во всех многоэтажках. Сейчас отопление не включили в 32 городах Украины.

Кто в зоне риска

Наиболее сложная ситуация на Харьковщине, Днепропетровщине и Донетчине, под угрозой Алешки, Шостка и Переяслав-Хмельницкий.

Ранее мы писали о том, что депутат назвал главную угрозу для энергетической системы.