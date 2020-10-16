Тарифы на электричество в Украине самые высокие в Европе, несмотря на то, что себестоимость гораздо ниже.

Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич.

"У президента Зеленского один из лозунгов был - снижение тарифов до разумных. Никто не снижает. Есть такая угроза сегодня, что именно смысл в том, чтоб были неплатежи. Чтоб посреди зимы остановить отопительный сезон. Выйдут люди, и тогда Верховная Рада будет вынуждена взять кредит под залог этой всей энергетической системы, 2-3 млрд, чтоб погасить вот эти все неплатежи, чтобы не остановилась вся система", - сказал он.

По словам депутата, в таком случае за эти 2-3 млрд мы потеряем всю энергетическую систему Украины, "которая стоит десятки, а может быть сотни миллиардов".

"Я считаю, что это самая главная опасность. И тарифы высокие держат для того, чтобы таким путем ее обанкротить, остановить и под угрозой замерзания передать во внешнее управление не только де-факто, как сегодня, а и де-юре", - подчеркнул Бурмич.

Депутат также отметил, что, когда наша страна получит кредит под залог энергетической системы, наше правительство уже не сможет снизить тарифы, поскольку мы будем полностью зависеть от кредиторов.

"Никто не может влиять на суверенное государство, и цена должна быть экономически обоснована в тех условиях, которые у нас сегодня есть. Потому что если мы не сохраним независимую суверенную энергетическую систему, Украины как таковой не будет. И это главная угроза на сегодняшний день", - подытожил народный депутат.