На антарктическом острове Галиндез тысячи пингвинов попали в ледовую ловушку без возможности добывать пищу. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Из-за обилия льда птицы не могут выйти в открытое море для добывания пищи. Сейчас на острове находится около 1100 пингвинов.

Отмечается, что сложившееся положение является распространенным для "холодных" птиц и они могут некоторое время прожить в таких условиях.

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