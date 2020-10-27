Тысячи пингвинов попали в "голодную" ловушку (фото) [ Редактировать ]
На антарктическом острове Галиндез тысячи пингвинов попали в ледовую ловушку без возможности добывать пищу. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Из-за обилия льда птицы не могут выйти в открытое море для добывания пищи. Сейчас на острове находится около 1100 пингвинов.
Отмечается, что сложившееся положение является распространенным для "холодных" птиц и они могут некоторое время прожить в таких условиях.
Читайте также, в Антарктиде исчезла одна из крупнейших колоний пингвинов. В последние три года у птиц почти не появлялось потомство.
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