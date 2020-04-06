Исследователи университета Нельсона Манделлы смогли записать звуки общения пингвинов под водой.

Об этом сообщает издательство Science Alert.

По информации, ранее практически ничего не было известно о подводной связи пингвинов по причине отсутствия технических возможностей.

Отмечается, что для записи, пингвинам на спины было установлено специальное записывающее устройство.

Известно, что в результате эксперимента ученым удалось сделать 203 записи и выяснили, что животные могут издавать разные звуки, зависящие от конкретной ситуации.

Ранее ученые смогли выявить предка всех животных, которые живут на планете. Им оказался червеподобный организм.