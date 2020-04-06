Подводная связь: ученые записали "разговоры" пингвинов [ Редактировать ]
Исследователи университета Нельсона Манделлы смогли записать звуки общения пингвинов под водой.
Об этом сообщает издательство Science Alert.
По информации, ранее практически ничего не было известно о подводной связи пингвинов по причине отсутствия технических возможностей.
Отмечается, что для записи, пингвинам на спины было установлено специальное записывающее устройство.
Известно, что в результате эксперимента ученым удалось сделать 203 записи и выяснили, что животные могут издавать разные звуки, зависящие от конкретной ситуации.
Ранее ученые смогли выявить предка всех животных, которые живут на планете. Им оказался червеподобный организм.
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