Закрытие школ не помогает в борьбе с COVID-19 - ВОЗ [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сделал заявление. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так, он оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.
Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Ранее сообщалось, что школы в "красных зонах" переведут на "дистанционку". Также мы писали о том, что МОН обновило правила дистанционного обучения.
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