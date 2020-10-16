МОН обновило правила дистанционного обучения [ Редактировать ]
Министерство образования и науки Украины обновило правила дистанционного обучения. В пятницу, 16 октября, нововведения вступили в силу, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме или переводе школьника от родителей.
"Теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.
Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).
При дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учащихся:
- организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;
- при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;
- учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказание им поддержки в образовательном процессе;
- для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;
- организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.
При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей.
Ранее сообщалось, что украинские ВУЗы переводят на дистанционное обучение.
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