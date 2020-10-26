Школы в Киевской области, которые находятся в "красных зонах" переведут на дистанционное обучение. Такую систему введут после осенних каникул. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Всего в области 703 школы.

Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в красных зонах будут переведены на дистанционную форму работы.

Такое решение приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей и сотрудников.

Читайте также Запретят сосиски и газировку: Минздрав разработал нормы питания в школах

При этом учреждения дошкольного образования свою работу не прекращают, за исключением 14 детских садиков, которые были закрыты на карантин.

Отмечается, что по состоянию на 23 октября в Киевской области хуже всего ситуация с заболеванием COVID-19 в Бориспольском и Обуховском районах (красная зона). Остальные районы, за исключением Славутича и Ставищенского района, находятся в оранжевой и желтой зонах.

Ранее мы писали о том, пойдут ли дети в школу с ноября.