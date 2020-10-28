В селе Новокрасное Одесской области произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате возгорания в одной из комнат дома погибли двое маленьких детей (2 лет и 8 месяцев).

Фото: ГСЧС Украины

Отмечается, что пожар был локализован на площади 30 кв.м. К тушению огня были привлечены 4 спасателя и 1 единица основной пожарной техники. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГСЧС Украины

Читайте также, в Днепре рухнул жилой дом. Разрушение повредило соседнее здание: выбито одно окно и поврежден фронтон. Причины происшествия остаются неизвестными.