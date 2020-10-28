Под Одессой в доме заживо сгорели двое детей [ Редактировать ]
В селе Новокрасное Одесской области произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате возгорания в одной из комнат дома погибли двое маленьких детей (2 лет и 8 месяцев).
Фото: ГСЧС Украины
Отмечается, что пожар был локализован на площади 30 кв.м. К тушению огня были привлечены 4 спасателя и 1 единица основной пожарной техники. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: ГСЧС Украины
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