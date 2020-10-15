Україна передала ТКГ список полонених [ Редактировать ]
Список полонених передала українська сторона Тристоронній контактній групі. В переліку чотири категорії утримуваних осіб, які саме не уточнюють.
Натомість координатор ОБСЄ у ТКГ Тоні Фріш зазначив, що представники ОРДЛО зі свого боку жодної інформації не надали. Також під час онлайн засідання перемовники домовились одночасно відкрити два нових пункти пропуску на Луганщині.
Планують, що це станеться у листопаді. Нагадаю, раніше в Офісі президента повідомляли, що наступного тижня може відбутися зустріч радників країн Нормандської четвірки.
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