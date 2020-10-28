"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати масові фальсифікації на виборчих дільницях [ Редактировать ]
Майже три сотні фактів підкупу, розголошення таємниці голосування, "вкиди" бюлетенів та виправлення протоколів. В Україні спливає третя доба після місцевих виборів. Майже 100 відсотків дільниць уже порахували голоси - і передали протоколи у тервиборчкоми.
Але на деяких дільницях почали перерахунок. Через фальсифікації.
Де саме зафіксували порушення і які?
ХАРКІВ
Все почалося з того, що ще напередодні виборів у Харкові "зникли" більше 12 тисяч бюлетенів. Вони дивним чином "загубилися", коли їх перевозили з типографії до комісій. Та в день виборів "загублені" бюлетені почали спливати на різних дільницях. При чому, всі були з позначкою за блок чинного мера Харкова.
Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Были прямые фальсификации. Если посчитать, что у нас 600 участков, и в каждом положить по пять, по десять протоколов или по 40, - то это уже больше чем 6 тысяч голосов! А это уже, извините меня, 4,3 мандата, 5 мандатов.
Сьогодні в Основ'янській територіальній виборчій комісії перераховують голоси на дільниці, де виявили розбіжності.
Не збіглися, дані не збіглися, і це були 2 комісії, рішення комісії нашої.
На два більше, на два більше. Але вони невикористані. Могли помилитися.
Уже після обіду стає відомо: в одній з комісій протокол з результатами виборів узагалі зник.
Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"
Вызвали Службу безопасности Украины, и я думаю, что с этим должна разобраться - куда же пропадают протоколы. А дальше происходит что - пропадают члены комиссий, то кому-то плохо, они исчезли, то еще что-то. с трудом удалось комиссии собрать кворум, и сейчас они дальше продолжают перерасчет.
КИЇВ
А це вже дільниця у Києві. І теж - скандал і перерахунок! Бо під час підрахунку у протоколах знайшли розбіжності. І це після того, як документи відправили на уточнення. Повернули їх не виправленими, а вже викривленими. Голоси, які віддали за "Опозиційну платформу - За життя" нібито, переадресували партії "Перемога Пальчевського".
Олександр Попов, кандидат на посаду київського міського голови:
Ведутся следственные действия, так как присутствуют правоохранительные органы, идут опросы участников и мы абсолютно уверенны, что мы защитим свой результат.
Члени комісії одразу відхрестилися від цього. Мовляв, уточнювальний протокол складали без них.
Володимир Селезньов, голова Дарницької територіальної виборчої комісії у місті Києві:
Комісія не була присутня - на мою позицію, як голови комісії, запросити всю взагалі комісію, щоб встановити взагалі факти - хто складав уточнювальні протоколи.
ІРПІНЬ
Містечко Ірпінь, передмістя Києва. Теж скандал на одній з дільниць. Причина - порушення під час підрахунку голосів. Там спостерігачі зафіксували "вкид" бюлетенів.
Марина Назарова, голова Ірпінської міської територіальної виборчої комісії:
Дві скарги від представника партії "Європейська солідарність", стосовно того, що не відповідала кількість талонів - кількості бюлетенів, які потрапили у скриньки. Друга ситуація - це те, що комплектація дільничних виборчих комісій штабами була дотримана не досить коректно.
Тож у тервиборчкомі ухвалили: голоси мають бути перераховані вже сьогодні. Але процес затягується...
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