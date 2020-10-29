Шестилетняя гималайская кошка по кличке Юнона стала известна своим суровым и грозным выражением морды. Также у кошки густая двухцветная шерсть. Фото забавного животного выкладывает хозяйка на странице в Instagram.

На каждом фото у Юноны причудливые прически, а образы дополнены разными аксессуарами.

Подписчики активно лайкают и комментируют новые фотографии суровой кошки. Мы собрали для вас несколько снимков необычного животного.

Напомним, недавно в сети появился фильм ужасов для котов.