Суровая кошка стала звездой сети [ Редактировать ]
Шестилетняя гималайская кошка по кличке Юнона стала известна своим суровым и грозным выражением морды. Также у кошки густая двухцветная шерсть. Фото забавного животного выкладывает хозяйка на странице в Instagram.
На каждом фото у Юноны причудливые прически, а образы дополнены разными аксессуарами.
Подписчики активно лайкают и комментируют новые фотографии суровой кошки. Мы собрали для вас несколько снимков необычного животного.
Напомним, недавно в сети появился фильм ужасов для котов.
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