В четверг, 29 октября, в Кемпене (Германия) автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Водитель въехал на тротуар с проезжей части по непонятным причинам. Пострадавших с места аварии пришлось забирать спасательным вертолетом. По неподтвержденной информации, жертвой наезда стал ребенок.

В полиции пока не имеют доказательств того, что водитель автомобиля совершил этот наезд намеренно. Улицу, где произошло происшествие, перекрыли.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге "товарняк" сошел с путей.