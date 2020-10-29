Автомобиль врезался в толпу на тротуаре, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, в Кемпене (Германия) автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Водитель въехал на тротуар с проезжей части по непонятным причинам. Пострадавших с места аварии пришлось забирать спасательным вертолетом. По неподтвержденной информации, жертвой наезда стал ребенок.
В полиции пока не имеют доказательств того, что водитель автомобиля совершил этот наезд намеренно. Улицу, где произошло происшествие, перекрыли.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге "товарняк" сошел с путей.
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