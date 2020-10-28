В городе Кривой Рог Днепропетровской области сошел с рельс грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел во время движения состава. Среди людей пострадавших не обнаружено.

28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

Отмечается, что причиной ЧП могло стать разъединение между вагонами. Спасатели ликвидируют аварию, тем временем правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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