В Кривом Роге "товарняк" сошел с путей [ Редактировать ]
В городе Кривой Рог Днепропетровской области сошел с рельс грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел во время движения состава. Среди людей пострадавших не обнаружено.
28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.
Отмечается, что причиной ЧП могло стать разъединение между вагонами. Спасатели ликвидируют аварию, тем временем правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее мы писали, что в Киеве Бориспольский экспресс снес девушку на путях. Она переходила рельсы в неположенном месте.
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