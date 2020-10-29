Пьяный священник протаранил авто с ребенком (фото) [ Редактировать ]
В Кривом Роге священник в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль, в котором были женщина и 4-летний ребенок.
Об этом сообщает "Первый городской канал".
От удара автомобиль со священником перевернулся. При этом, сам служитель не пострадал.
Женщину госпитализировали в больницу с серьезными травмами. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По информации телеканала, женщина жаловалась фельдшерам, что стала плохо видеть на левый глаз. Ребенок, к счастью, не пострадал.
Отмечается, что ДТП произошло на улице Ватутина. Священник ехал со стороны 129 квартала. По словам мужчины, перед тем, как сесть за руль, он употреблял алкоголь.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге "товарняк" сошел с путей.
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