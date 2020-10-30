Apple закрывает магазины [ Редактировать ]
Американская компания Apple закроет 85% своих магазинов во Франции. Это решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Решение будет действовать временно, сообщает Reuters.
С сегодняшнего дня, с 30 октября, 17 из 20 магазинов Apple во Франции будут закрыты. Работу в усеченном режиме продолжат лишь три торговые точки американской компании в Париже.
Однако, для посещения магазина и приобретения продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке предварительно записаться.
Ранее сообщалось, что Apple собрали против себя сотни противников.
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