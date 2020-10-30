Apple собрали против себя сотни противников [ Редактировать ]
Более 400 компаний собрались войти в коалицию против корпорации Apple, основанную Epic Games, Spotify и Tinder. Об этом сообщает The Washington Post.
Изначально в новосозданную организацию за месяц вошли 40 компаний. Еще несколько сотен заявок ожидают подтверждения.
Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали.
Отмечается, что объединение выступило против:
- 30% комиссия на проведенные через App Store платежи;
- Невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин;
- Антиконкурентное поведение Apple, в том числе использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.
Отмечается, что организация борется за свободу бизнеса и право выбора людей на пользование другими устройствами.
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