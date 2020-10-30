Более 400 компаний собрались войти в коалицию против корпорации Apple, основанную Epic Games, Spotify и Tinder. Об этом сообщает The Washington Post.

Изначально в новосозданную организацию за месяц вошли 40 компаний. Еще несколько сотен заявок ожидают подтверждения.

Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали.

Отмечается, что объединение выступило против:

30% комиссия на проведенные через App Store платежи;

Невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин;

Антиконкурентное поведение Apple, в том числе использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.

Отмечается, что организация борется за свободу бизнеса и право выбора людей на пользование другими устройствами.

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