"Украина должна максимально избегать полного локдауна" - Степанов [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге.
По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.
"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.
Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.
по теме
Коронавірус в Україні: Максим Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуація
Також міністр розповів, чи готова Україна до другої хвилі коронавіруу
КСУ объяснил решение об отмене проверки е-деклараций
Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование
Как изменится жизнь украинцев с 1 ноября
Podrobnosti.ua выяснили, какие нововведения непосредственно коснутся каждого
"Отправим судей в Ростов": под КСУ начался протест
Под зданием КСУ собралась толпа митингующих, силовики и спецтехника
Обострение на Донбассе: Украина инициирует срочное заседание ТКГ
Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных