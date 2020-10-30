Больше 8 тысяч зараженных: коронавирус пересек новую "красную линию" [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 30 октября, в Украине зарегистрировано 378 729 случаев коронавирусной болезни. За сутки вирусом заразились 8 312 людей. Об этом говорится в данных СНБО.
За время пандемии в Украине болезнь победили 155 026 человек (3 394 - за минувшие сутки), погибли 7 041 украинца (173 - за минувшие сутки).
Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.
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