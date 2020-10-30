Против главы КСУ открыли дело за госизмену [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.
По данным следствия, в 2018 году он якобы самовольно занял не отведенный ему земельный участок и якобы признал полномочия у должностных лиц органов России на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.
Таким образом, он совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.
Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.
Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.
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