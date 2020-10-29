Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в Верховную Раду должны подать соответствующие законопроекты. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и фактически парализовал работу Национального агентства по предотвращению коррупции с закрытием Реестра деклараций.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже наименьших сомнений. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский созвал срочное заседание СНБО.