Система электронного декларирования будет работать - Зеленский [ Редактировать ]
Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в Верховную Раду должны подать соответствующие законопроекты. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, решение КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и фактически парализовал работу Национального агентства по предотвращению коррупции с закрытием Реестра деклараций.
"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже наименьших сомнений. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные", - заявил Зеленский.
по теме
Верховный суд не признал опрос Зеленского незаконной агитацией
Это решение было публиковано 28 октября и не может быть обжаловано
Свободная экономическая зона на Добассе: Кравчук объяснил провал опроса
Кравчук сделал заявление
Зеленский потребовал от Шмыгаля защитить детей-инвалидов от COVID-19
Президент написал письмо премьеру
"Она уникальна": Зеленский о создании украинской вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание украинской вакцины
Вакцина, Донбас та корупція: Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю провідним телеканалам
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для чотирьох провідних телеканалів