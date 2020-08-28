Конституционный суд Украины признал неконституционным решение об ограничении заработных плат чиновникам в период карантина.

Об этом сообщает "Лига".

Так, решение принято в ходе рассмотрения обращения судей Верховного суда. Они просили КС признать неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений на зарплаты высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что жалование судей Верховного суда составляет 200-300 тысяч гривен.

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