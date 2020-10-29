Из-за решения КСУ страна может лишиться безвиза - посол [ Редактировать ]
Решение Конституционного суда Украины, которое касается деятельности антикоррупционных органов, может привести к приостановке безвиза с Европейским союзом. Пока об этом в ЕС говорят неофициально. Об этом посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил в письме вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, пишет "Европейская правда".
Уукраинские контакты пока неофициально отмечают, что решение КСУ об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и уголовной ответственности за недостоверное декларирование является достаточным основанием, чтобы Еврокомиссия могла запустить механизм временной приостановки безвиза.
Кроме того, есть в письме информация и о том, что Евросоюз обеспокоен решениями КСУ и Окружного админсуда Киева о деятельности антикоррупционных органов, а независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры - это критерии достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС.
Речь идет и о сохранении безвиза, дальнейших траншах макрофинансовой помощи ЕС, интеграции в европейский энергетический рынок и так далее.
Точицкий настаивает на том, чтобя для предотвращения неблагоприятного сценария следует сформировать рабочую группу по изменениям в Конституцию Украины с участием представителей Верховной рады, Офиса президента, гражданского общества, судей и ученых.
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