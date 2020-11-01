Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от предложения на место премьер-министра страны. Он отметил, что его вовсе не интересует эта должность. Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал он.

Однако, напомним, что ранее Саакашвили рассматривал такую возможность и даже рассказывал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.