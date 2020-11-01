Саакашвили отказался от должности премьера Грузии [ Редактировать ]
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от предложения на место премьер-министра страны. Он отметил, что его вовсе не интересует эта должность. Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии.
Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал он.
Однако, напомним, что ранее Саакашвили рассматривал такую возможность и даже рассказывал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.
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