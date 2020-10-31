В Грузии проходят парламентские выборы [ Редактировать ]
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В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы. В стране будет работать 3 847 избирательных участков, в том числе 52 - за ее пределами.
Граждане Грузии в последний раз выбирают парламент по смешанной системе. Из 150 мест в законодательном собрании 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарным округам. Следующие выборы в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.
Выбирать депутатов будут 3,5 млн избирателей, из которых 3,5 млн проживают в Грузии, а остальные 14 170 - за пределами страны. Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.
В выборах участвует и партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД). Самого Саакашвили в партийном списке нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии.
Результат голосования определит, сможет ли бывший президент вернуться на родину из Украины и возглавить правительство Грузии.
Выборы проходят на фоне эпидемии коронавируса в стране. Сейчас COVID-19 заразилось 37 263 тысяч жителей Грузии, умерли 285.
Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.
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