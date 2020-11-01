В Украине полностью обновили выдачу электронных виз [ Редактировать ]
Фото: Sobaka.ru
С 1 ноября 2020 года e-visa в Украине будет выдаваться по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Правительство поддержало инициативу на заседании 19 августа.
Отмечается, что среди нововведений:
- заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
- е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление е-визы будет занимать только 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до этого срок рассмотрения визовых ходатайств составил 9 дней);
- в дополнение к существующей разовой е-визы появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;
- дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долларов за оформление однократной е-визы, теперь консульский сбор за разовую е-визу составит 20 долларов, за двукратную - 30 долларов.
Читайте также, после решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза снят с повестки дня.
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