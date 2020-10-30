В пятницу, 30 октября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза снят с повестки дня. Об этом рассказал в интервью "Новое Время".

После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дн.

По его словам, МИД вчера, 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.

Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины..

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.