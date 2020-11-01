Ізраїль почав клінічні випробування вакцини від короновірусу на людях. Але дослідники застерігають від занадто оптимістичних заяв. Цей процес може тривати близько року за умови, що вакцина спрацює.

Всесвітні перегони за вакциною в самому розпалі - понад 200 лабораторій по всьому світу намагаються її створити, близько 50 вийшли на фінішну пряму, ведуть клінічні випробування на людях. Ізраїль не серед лідерів, лише почав перший етап третьої фази - перевірку на дуже обмеженій групі добровольців. За розробку відповідає біологічний інститут "Ніс-Ціон", цілком таємна установа, яка займалася дослідженнями в галузі біологічної зброї. Головна умова вчених - жодного тиску з боку політиків. Принцип простий: краще створимо пізніше, але перевірену й надійну.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Зараз можу сказати те, що не міг сказати два чи три місяці тому: видно світло в кінці тунелю! Тепер уже зрозуміло, що вакцина є. Ми ще не знаємо, наскільки вона ефективна, який період її дії, але над вакциною для людства працюють, і ми повинні подбати, щоб її отримала Держава Ізраїль. Це непросто і триватиме певний час, але обов'язково відбудеться й допоможе нам вийти із ситуації, що склалася.

Але дослідники дуже обережні в оцінках, жодних термінів і зобов'язань. Можливо, ізраїльська вакцина з'явиться до наступного літа, але тільки після ретельних випробувань. Сумний досвід поспіху в цій справі є, і повторювати помилок ніхто не хоче. Занадто висока ціна питання й надто складне стоїть завдання.

Юрій Ранков, медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва:

На сегодняшний день ученым известно 46 видов короновирусов. Из них 7 видов воздействуют на человека, остальные только на животных. Так вот, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день нет ни единой вакцины от короновируса, и это является неким фактором, вносящим скептицизм в победные реляции о разработке вакцины.

У будь-якому разі, третя фаза - найтриваліша і найскладніша. Які побічні ефекти, як щеплення впливає на різні групи людей, чи є відтерміновані наслідки, а головне - чи буде від неї імунітет.

Ізраїльські вірусологи вважають, що імунітет після застосування вакцини може бути тимчасовим, за аналогією з вакциною від звичайного грипу. Якщо це припущення вірне й короновірус стане звичним сезонним захворюванням, то щеплення від нього доведеться робити регулярно. Ймовірно, раз на рік.