На Луганщині бойовики відкрито облаштовують окопи [ Редактировать ]
На Луганщині неподалік Золотого-4 невдовзі мають відкрити новий пункт в'їзду-виїзду. Тож там нині активно прокладають дорогу. Як просуваються роботи - бачив Геннадій Вівденко.
Це контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте-4". Його, за останніми домовленостями Тристоронньої контактної групи, мають відкрити вже 10 листопада. Утім, сумніваються, що за нинішніх умов він запрацює на повну. Віктор на окупованій території має квартиру, та в ній не прописаний. Потрапити в Луганськ намагався неодноразово. Але безуспішно.
Віктор, житель Хутора Вільного:
Говорят: езжай на свою Украину. А почему - а прописки то нету. Но если здесь вот откроют и будет так как на Станице и прописка ЛНРовская - меня не пустят.
До відкриття КПВВ підходять відповідально. На трасі до Золотого-чотири кладуть асфальт. Такого дорожнього покриття в цьому районі ніколи не було.
Нурай Аразатович, представник будівельної компанії:
Будут открывать КПВВ "Золотое-Первомайск" - вот столько информации могу сказать: дорога - будут ехать, это уровень европейский, международный.
Та поки українська сторона будує дорогу й розмірковує про мир, противник попри домовленості про перемир'я - облаштовує окопи й бліндажі.
Українські воїни встигли обладнати свої траншеї, окопи, бліндажі належним чином. Тепер інженерні роботи не можна проводити, але з того боку вони досі тривають.
Це відео, зняте з наших спостережних пунктів. Окупанти риють траншеї, навіть не ховаючись.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони добре укріпилися, всі ці два місяці вони добре копали і укріплювали бетонними плитами. Раніше, коли ми проводили бойові дії, то останнє слово було за нами - то зараз, подивіться на наші укріплення і на їхні - вони можуть кричать, називати нас різними словами.
Утім, не все так спокійно. У четвер неподалік від Золотого ворожий безпілотник скинув гранату, внаслідок чого зазнав поранення український військовий. Солдата ушпиталили. Його життю нічого не загрожує, і невдовзі він повернеться на передову.
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