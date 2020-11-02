Мэр Ужгорода Богдан Андреев выступил против усиления карантина в городе, обратившись в Министерство здравоохранения с просьбой ослабить карантин. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, ему пообещали, что будет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы внести изменения.

Есть областные центры, которые есть в" красной "зоне, но там обучение не прекратили, общественный транспорт не прекратили, заведения общественного питания и магазины ограничили верхней границей рабочего времени - 20:00 или 21:00. Такие у меня просьбы, с которыми я обратился к министру.

Напомним, что в понедельник, 2 ноября, в Украине вступили в действие новые зоны карантина.