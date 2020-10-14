В Ужгороде 10-летний мальчик нападал на посетителей торгового центра "Токио". Об этом сообщает местное издание "Транскарпатия".

Инцидент произошел средь белого дня прямо в центре города.

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Ребенок пытался отбирать личные вещи у людей, а когда они сопротивлялись, то угрожал им осколком стекла.

Отмечается, что мальчик был грязный и неряшливо одет. Большинство пострадавших сопротивлялись. Посетители сообщили об инциденте в полицию.

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