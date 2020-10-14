Угрожал стеклом: в Ужгороде ребенок пытался грабить посетителей ТЦ [ Редактировать ]
В Ужгороде 10-летний мальчик нападал на посетителей торгового центра "Токио". Об этом сообщает местное издание "Транскарпатия".
Инцидент произошел средь белого дня прямо в центре города.
Ребенок пытался отбирать личные вещи у людей, а когда они сопротивлялись, то угрожал им осколком стекла.
Отмечается, что мальчик был грязный и неряшливо одет. Большинство пострадавших сопротивлялись. Посетители сообщили об инциденте в полицию.
Ранее мы писали о том, что во Франции мужчина нападал на прохожих с ножом.
Также сообщалось, что в Днепре подросток прыгнул с моста после ссоры с девушкой.
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