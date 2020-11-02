В понедельник, 2 ноября, фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором будет обсуждаться законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины. Об этом заявила народный депутат Евгения Кравчук, передает "РБК-Украина".

По ее словам, партия поддерживает Зеленского в данном вопросе, хотя могут быть особые мнения у народных депутатов.

Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях.

Также будет обсуждаться и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной Рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения.

Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.