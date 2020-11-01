Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября написал статью для британского издания "Financial Times" о КСУ, в которой заявил, что решение Конституционного Суда Украины (КСУ) об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование свидетельствует, что "на Украину нападают" в центре демократических институтов страны, пишет издание "Гордон".

Во вступлении Зеленский сравнивает атаку на Украину, осуществляемую через ее демократические институты, с атаками, которые происходят на линии столкновения. Он подчеркивает, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить ключевую часть достижений в этой сфере, произошедших после Революции достоинства, благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.

Зеленский напомнил, что до этого решения Конституционного суда было и другое - по поводу Национального антикоррупционного бюро и его руководства.

Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины

Зеленский также выразил беспокойство по поводу того, что на рассмотрении Конституционного Суда находится ряд представлений, в том числе "от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи", которые угрожают реформам в Украине.

По словам президента страны, за попыткой КСУ "цинично демонтировать" важные для Украины реформы стоит "коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов". Зеленский считает, что они чувствуют угрозу со стороны антикоррупционных ведомств.

Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99%, а не 1%

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Зеленский призвал "прореформенные" политсилы и гражданское общество к сотрудничеству в борьбе "за душу и будущее нации", а международных партнеров и союзников – продолжать поддерживать Украину.

Глава государства заверил международных партнеров, что его команда "будет сопротивляться и победит".

Он пишет также, что поручил правительству разработать новую программу судебной реформы, которая поможет реально очистить суды.

Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами. Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы

В конце Владимир Зеленский призывает реформаторские силы в украинском политикуме и обществе "объединиться в борьбе за будущее страны", а международных партнеров - продолжить поддержку Украины.

Также решение КСУ Зеленский считает попыткой уничтожить "существенную часть" достижений Революции достоинства 2014 года.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ.

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