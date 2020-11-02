Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express сделала фото тройного кратера на Марсе.

Снимок был сделан во время пролета над регионом Земля Ноя, который находится в южном полушарии Марса, сообщает SciTechDaily.

Диаметр самого большого кратера составляет 45 км, а маленького - 28 км.

Астрономы считают, что такой тройной кратер является следствием того, что тело, которое упало на планету незадолго до столкновения, распалось на три части.

Это указывает на то, что в прошлом Марс имел значительно более густую атмосферу.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отказался признавать земные законы на Марсе.