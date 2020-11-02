Уникальный снимок: на Марсе запечатлели тройной кратер (фото) [ Редактировать ]
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express сделала фото тройного кратера на Марсе.
Снимок был сделан во время пролета над регионом Земля Ноя, который находится в южном полушарии Марса, сообщает SciTechDaily.
Диаметр самого большого кратера составляет 45 км, а маленького - 28 км.
Астрономы считают, что такой тройной кратер является следствием того, что тело, которое упало на планету незадолго до столкновения, распалось на три части.
Это указывает на то, что в прошлом Марс имел значительно более густую атмосферу.
Ранее сообщалось, что Илон Маск отказался признавать земные законы на Марсе.
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