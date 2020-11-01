Глава компании SpaceX Илон Маск отказался признавать в будущей колонии на Марсе, которую он планирует основать, земные законы. Эту планету он объявил свободной. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующее заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, которая принадлежит SpaceX. В разделе "управляющие законы" заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, "установленные на основе доброй воли".

Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город.

Ранее "Подробности" писали о том, что Tesla Roadster Илона Маска начала разваливаться в космосе.