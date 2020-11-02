В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране. Об этом он заявил в обращении к депутатам от "Слуги народа" перед заседанием фракции.

По его словам, нужно сделать сложный, но обязательный выбор.

Странное поведение судей КСУ в считанные часы поставило страну на грань катастрофы - либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, либо мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое весомое слово "Нет". Нет лжи.

Он также отметил, что "Слуга народа" должна показать свое единство.

Очевидно, что по итогам сегодняшних решений мы будем принимать глобальное решение. Попробуем жестко перезагрузить всю систему, поскольку время разговоров завершилось… Нужно принять жесткие решение по Конституционному суду. Обязательно, это даже не просьба… Пока могу сказать одно: последние решения КСУ - эта скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице.

Подлинность обращения Зеленского подтвердила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Президент действительно записал аудиообращение к фракции по ситуации с Конституционным судом. Ведь времени слишком мало, чтобы иметь возможность обсудить эту ситуацию подробно с каждым парламентарием. В обращении президент изложил идеологическое видение ситуации и напомнил фракции о тех базовые принципах, на которых строилась партия "Слуга народа", - добавила она.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.