На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.