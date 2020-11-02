Доллар стремительно растет: курс валют на 3 ноября [ Редактировать ]
На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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