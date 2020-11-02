Национальный банк "расконсервировал" реализацию валюты [ Редактировать ]
Национальный банк Украины начал продажу валюты на межбанковском рынке, размером в 147,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Club.
47,5 млн долларов были проданы по лучшему предложению цены продажи со стороны банков, еще $100 млн - по единому курсу размещения предложения.
Отмечается, что, за январь-октябрь чистая покупка валюты Нацбанком составила 777,8 миллионов долларов.
Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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