Национальный банк Украины начал продажу валюты на межбанковском рынке, размером в 147,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Club.

47,5 млн долларов были проданы по лучшему предложению цены продажи со стороны банков, еще $100 млн - по единому курсу размещения предложения.

Отмечается, что, за январь-октябрь чистая покупка валюты Нацбанком составила 777,8 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.