Бюджет на наступний рік, відновлення е-декларування та черговий звіт міністра охорони здоров'я. Депутати після карантину повертаються до роботи. Вже завтра хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я щодо погіршення ситуації з коронавірусом.

Цього ж тижня планують внести законопроєкт, який відновить обов'язкове декларування доходів чиновників, яке минулого тижня скасував Конституційний суд.

А ще нардепи збираються розглянути проєкт бюджету на наступний рік у першому читанні. За головний кошторис візьмуться у четвер.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: