Депутати повертаються з карантину: які законопроекти розглянуть [ Редактировать ]
Бюджет на наступний рік, відновлення е-декларування та черговий звіт міністра охорони здоров'я. Депутати після карантину повертаються до роботи. Вже завтра хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я щодо погіршення ситуації з коронавірусом.
Цього ж тижня планують внести законопроєкт, який відновить обов'язкове декларування доходів чиновників, яке минулого тижня скасував Конституційний суд.
А ще нардепи збираються розглянути проєкт бюджету на наступний рік у першому читанні. За головний кошторис візьмуться у четвер.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Багато питань, які будуть виноситись на розгляд Верховної Ради, і які є ключовими і сьогодні для життя нашої держави, і для існування її на наступний рік, - я маю зараз на увазі бюджет, і питання пов'язані з євроінтеграцією і співпрацею, як всередині держави - боротьба з корупцією, так і співпраця з нашими партнерами.
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