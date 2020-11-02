Понад три сотні людей затримали під час чергового недільного маршу опору в Білорусі, - такі дані наводять правозахисники.

Демонстрація у Мінську відбулася під звуки пострілів і світлошумових гранат. На вулиці вкотре вийшли десятки тисяч людей - вимагати відставки Олександра Лукашенка. І вже традиційно їм протистояла ціла армія силовиків з бронетехнікою.

Серед затриманих семеро журналістів - проти трьох з них відкрили кримінальні провадження за участь у масових заворушеннях. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Ще один отримав 10 діб арешту.