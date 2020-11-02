Правозахисники оприлюднили кількість затриманих мітингарів у Білорусі [ Редактировать ]
Понад три сотні людей затримали під час чергового недільного маршу опору в Білорусі, - такі дані наводять правозахисники.
Демонстрація у Мінську відбулася під звуки пострілів і світлошумових гранат. На вулиці вкотре вийшли десятки тисяч людей - вимагати відставки Олександра Лукашенка. І вже традиційно їм протистояла ціла армія силовиків з бронетехнікою.
Серед затриманих семеро журналістів - проти трьох з них відкрили кримінальні провадження за участь у масових заворушеннях. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Ще один отримав 10 діб арешту.
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