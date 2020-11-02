Нищівний удар по репутації Джонні Деппа. Високий суд Лондона визнав, що голлівудський актор справді піднімав руку на колишню дружину. Депп програв у справі проти британського таблоїда, який звинувачував у наклепі.

Вердикт у справі Джонні Деппа пролунав тут, у Високому суді Лондона. Ані сам актор, ані його екс-дружина у цих стінах сьогодні не з'явилися. Про рішення їх повідомили адвокати.

Я дійшов висновку, що більшість нападів пана Деппа на міс Герд була доведена за вимогами цивільного суду. Склавши до купи всі докази, я визнаю, що вона була жертвою тривалих і багаторазових нападів пана Деппа. А також те, що пан Депп змусив її боятися за своє життя.

Чимало інтимних подробиць особистого життя зірок стали відомі завдяки слуханню цієї справи. Воно тривало понад два тижні у липні. Тут один за одним розбирали 14 випадків насилля з боку Джонні Деппа. Так британський таблоїд "Сан" доводив, що мав право назвати актора "людиною, яка б'є дружину".

У жертв домашнього насилля не можна відбирати право говорити. Ми дякуємо судді за ретельний розгляд цієї справи, а Ембер Герд - за сміливість, яку вона виявила, коли свідчила в суді.

Юристи Джонні Деппа ж здаватися не збираються. І вже готують апеляцію на це рішення:

Найбільше занепокоєння викликає довіра судді до свідчень Ембер Герд і відповідно ігнорування безлічі контр-доказів з боку поліцейських, медиків, її колишньої помічниці, інших свідків та низки документальних аргументів, які повністю підірвали звинувачення, пункт за пунктом.

Це може стати кінцем кар'єри для колись найоплачуванішого актора Голівуду. Під загрозою зриву опинилася робота Деппа у фільмах "Фантастичні звірі" та "Мінамата". Адже фанати актора можуть відвернутися не лише від нього, а й від картин за його участі. А це призведе не лише до моральних, але й до фінансових збитків. І навряд чи кіностудії захочуть ризикувати репутацією та прибутками.